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Регион 07.12.2019 10:22

Вашингтон сохранит максимальное давление на Тегеран, пока тот не прекратит "злонамеренное поведение" - постпред США при ООН

Постпред США при ООН Келли Крафт в пятницу заявила, что Вашингтон намерен сохранить максимальное давление на Иран, пока тот не изменит поведение, сообщает агентство Associated Press.

По ее словам, США готовы использовать "другие инструменты", если Тегеран продолжит свое "злонамеренное поведение". Она не уточнила, какие именно это инструменты.

Кроме того, Крафт указала, что США не оставят без ответа ситуацию с нарушениями прав человека в Иране, а также в Северной Корее и других странах, где их нарушают.

Американский дипломат также добавила, что все 15 членов СБ ООН разделяют обеспокоенность, связанную с ракетными пусками Северной Кореи. По словам постпреда США, это "серьезная мировая проблема".

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон готов наращивать санкции в отношении Ирана, пока тот не прекратит угрожающего поведения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране.

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Тэги: ООН, США, ПОСТПРЕД, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]