В Германии нашли украденные 40 лет назад полотна Гольбейна и Брейгеля

Украденные 40 лет назад полотна Ганса Гольбейна старшего, Яна Брейгеля старшего, Франса Хальса, Яна Ливенса и Антониса ван Дейка обнаружены в ФРГ, сообщает в пятницу Spiegel Online.
В 1979 году неизвестные украли из музея в замке Фриденштайн в городе Гота пять картин старых мастеров, это стало крупнейшей кражей предметов искусства в ГДР. По данным издания, с конца сентября картины находятся в лаборатории фонда Государственных музеев Берлина, там их проверяют на подлинность.
Сообщается, что обербургомистр города Гота многие месяцы вел секретные переговоры с адвокатом из южной Германии, который занимается "легализацией" украденных предметов искусства. Адвокат говорил бургомистру, что представляет "наследников", за пять полотен он потребовал 5,25 млн евро. В январе 1980 года директор Художественной галереи Восточного Берлина оценивала работы в 4,5 млн марок ФРГ.
Теперь в отношении адвоката и его поставщика, некоего врача из Восточной Фризии, региона на северо-западе ФРГ, заведено уголовное дело по подозрению в вымогательстве и скупке краденого. Расследованием занимается уголовная полиция Германии. Накануне полиция уже провела обыски в квартирах и офисах подозреваемых и трех свидетелей, были обнаружены доказательства, которые теперь предстоит проверить.
Картина Ливенса, о которой идет речь, называется "Старик", это копия картины Рембрандта, оригинал находится в собрании университета Гарварда. Также в числе похищенных картин - "Портрет неизвестного господина в шляпе и перчатках" Хальса и мастерской; "Святая Катарина" Гольбейна - картина датируется 1509-1510 годом; "Автопортрет с подсолнухом" ван Дейка (копия автопортрета, сделанная самим художником, оригинал находится в собрании герцога Вестминстера); "Деревенская улица с повозками и коровами" Брейгеля-старшего.
Пока не известно, как именно картины попали к скупщикам.
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