Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8883 RUR   0.0267 GBR   2.2364 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.43 0.00 Brent 63.39 0.39

Погода в Баку

  ночь день

Культура 07.12.2019 10:44

В Германии нашли украденные 40 лет назад полотна Гольбейна и Брейгеля

Украденные 40 лет назад полотна Ганса Гольбейна старшего, Яна Брейгеля старшего, Франса Хальса, Яна Ливенса и Антониса ван Дейка обнаружены в ФРГ, сообщает в пятницу Spiegel Online.

В 1979 году неизвестные украли из музея в замке Фриденштайн в городе Гота пять картин старых мастеров, это стало крупнейшей кражей предметов искусства в ГДР. По данным издания, с конца сентября картины находятся в лаборатории фонда Государственных музеев Берлина, там их проверяют на подлинность.

Сообщается, что обербургомистр города Гота многие месяцы вел секретные переговоры с адвокатом из южной Германии, который занимается "легализацией" украденных предметов искусства. Адвокат говорил бургомистру, что представляет "наследников", за пять полотен он потребовал 5,25 млн евро. В январе 1980 года директор Художественной галереи Восточного Берлина оценивала работы в 4,5 млн марок ФРГ.

Теперь в отношении адвоката и его поставщика, некоего врача из Восточной Фризии, региона на северо-западе ФРГ, заведено уголовное дело по подозрению в вымогательстве и скупке краденого. Расследованием занимается уголовная полиция Германии. Накануне полиция уже провела обыски в квартирах и офисах подозреваемых и трех свидетелей, были обнаружены доказательства, которые теперь предстоит проверить.

Картина Ливенса, о которой идет речь, называется "Старик", это копия картины Рембрандта, оригинал находится в собрании университета Гарварда. Также в числе похищенных картин - "Портрет неизвестного господина в шляпе и перчатках" Хальса и мастерской; "Святая Катарина" Гольбейна - картина датируется 1509-1510 годом; "Автопортрет с подсолнухом" ван Дейка (копия автопортрета, сделанная самим художником, оригинал находится в собрании герцога Вестминстера); "Деревенская улица с повозками и коровами" Брейгеля-старшего.

Пока не известно, как именно картины попали к скупщикам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАРТИНЫ, НАХОДКА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]