Deutsche Bank ожидает восстановления цены меди до $6225 за тонну в 2020г

Рост потребления меди в Китае в 2020 году, вероятно, ускорится после слабого спроса в течение последнего года, обусловленного ликвидацией запасов сырья, прогнозируют аналитики Deutsche Bank.
По их оценкам, потребление металла в КНР в следующем году увеличится на 2,6% после подъема на 1,2% в 2019 году и скачка на 5,7% в прошлом году.
Это должно помочь спотовым ценам на медь на Лондонской бирже металлов (LME) подняться до $6225 за тонну в среднем в 2020 году, поскольку ожидаемое восстановление спроса, скорее всего, превысит рост поставок, приводит отчет банка агентство Bloomberg. Если проблемы с обеспечением рынка металлом сохранятся на нынешнем высоком уровне, то возможен подъем котировок в район $6500 за тонну.
Без учета Китая спрос на медь остается слабым, поскольку потребители продолжают избавляться от запасов. Тем не менее, эксперты Deutsche Banожидают повышения примерно на 1% в следующем году.
Потребление в Европе, как ожидается, стабилизируется после прогнозируемого по итогам текущего года падения на 2%.
В число наиболее привлекательных для покупки акций горнодобывающих компаний аналитики банка включают Anglo American, Glencore, First Quantum Minerals и Freeport-McMoRan.
Котировки контрактов на медь на LME в ходе торгов пятницу поднялись на 0,3% - до $5903 за тонну.
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