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Экс-президент Боливии улетел из Мексики на Кубу, где пройдет медицинское обследование

Экс-президент Боливии Эво Моралес Айма вылетел на Кубу из Мексики, которая предоставила ему политическое убежище в ноябре, когда он в условиях растущего протестного движения был вынужден уйти в отставку и покинуть родину, сообщает в субботу интернет-портал мексиканской газеты "Универсаль".

Моралес покинул Мексику коммерческим рейсом еще в пятницу утром, речь идет о краткосрочной поездке, сообщает издание со ссылкой на пресс-секретаря МИД Мексики Роберто Веласко.

По некоторым данным, на Кубе Моралес пройдет медицинское обследование, отмечает "Универсаль".

Мексиканская газета "Реформа" со своей стороны сообщает, что вместе с Моралесом на Кубу вылетели бывший вице-президент Боливии Альваро Гарсиа-Линера и бывшая министр здравоохранения страны Габриэла Монтаньо, которые покинули Боливию в ноябре вместе с Моралесом.

Обстановка в Боливии обострилась после выборов главы государства. Президентские выборы состоялись 20 октября, победителем на них был объявлен действующий глава государства, представитель "Движения к социализму" Эво Моралес.

Его основной соперник Карлос Меса со сторонниками заявили о фактах мошенничества, отказались признавать итоги выборов и потребовали проведения нового голосования. На этом фоне в стране активизировалось протестное движение, во многих городах произошли потасовки между сторонниками и противниками Моралеса, а также столкновения с полицией.

10 ноября после призыва командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана Моралес объявил об отставке и вскоре покинул Боливию, уехав в Мексику, которая предоставила ему убежище.

В сложившейся ситуации, согласно конституции, власть в стране перешла ко второму вице-председателю сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес. Она - член "Демократического общественного движения", выступающего в жесткой оппозиции к "Движению к социализму".

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Тэги: МЕКСИКА, БОЛИВИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, КУБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]