Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным

Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел в субботу из национального аэропорта "Минск" в Сочи, передало госагентство БелТА.
Как сообщалось, в Сочи пройдут переговоры Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным о перспективах углубления интеграции в рамках Союзного государства.
Накануне переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас.В частности, они обсудили ход работы по согласованию "дорожных карт" по интеграции. Как ожидается, главы правительств доложат президентам о проделанной работе.
В ходе переговоров в пятницу Медведев заявил, что главы правительств не могут на своем уровне решить все спорные вопросы интеграции, и поэтому попросили о встрече президентов двух стран. Он также выразил надежду, что эта "многое прояснит".
Перед встречей с Медведевым Румас сообщил журналистам, что предстоит согласовать 16 вопросов, в числе которых цена на газ. По его словам, Беларусь рассчитывает, что цена российского газа для республики будет на уровне цены в Смоленской области РФ плюс расходы на транспортировку.
Кроме того, ключевыми требованиями Минска остаются компенсация издержек Беларуси от реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере и возмещение ущерба от поставок загрязненной хлоридами нефти по МН "Дружба" в апреле этого года.
Ранее Лукашенко заявлял, что "дорожные карты" не будут подписаны без решения вопросов по углеводородам и открытию рынков.
5 декабря Лукашенко заявил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт" находится в завершающей стадии. Однако, по его словам, не решены принципиальные для Минска вопросы по условиям поставки энергоносителей. Ранее Лукашенко заявлял, что "дорожные карты" не будут подписаны без решения вопросов по углеводородам и открытию рынков.
Россия и Белоруссия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской - экс-министр экономики, ныне первый вице-премьер Дмитрий Крутой.
В настоящее время Москва и Минск ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства. В июле текущего года Лукашенко заявил, что Минск и Москва планируют подписать программу действий по углубленной интеграции до 8 декабря. Ожидается, что практически дорожные карты вступят в действие с 2021 года.
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