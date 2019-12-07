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Бизнес и законодательство 07.12.2019 11:31

KOBIA привлекло от ВБ $3 млн для усиления конкурентоспособности в агросекторе Азербайджана

Всемирный банк (ВБ) предоставил Агентству развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) кредитные средства в размере $3 млн, сообщает пресс-служба KOBIA.

«В рамках проекта «Усиление конкурентоспособности сельского хозяйства», финансируемого Всемирным банком с целью расширения финансирования микро, малых и средних предприятий (МСП), работающих в аграрном секторе, KOBIA начинает сотрудничать с Rabitabank, который является банком-агентом», - отмечает агентство.

Цель проекта – оказание финансовой поддержки предпринимателям в сфере переработки, продажи и производства сельскохозяйственной продукции.

Согласно информации, первоначальная сумма вложенных средств в данный проект составит $3 млн, они выделены на 7 лет и под 8,8% годовых.

Х.Насирзаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: KOBIA, МСП, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]