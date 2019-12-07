KOBIA привлекло от ВБ $3 млн для усиления конкурентоспособности в агросекторе Азербайджана

Всемирный банк (ВБ) предоставил Агентству развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) кредитные средства в размере $3 млн, сообщает пресс-служба KOBIA.
«В рамках проекта «Усиление конкурентоспособности сельского хозяйства», финансируемого Всемирным банком с целью расширения финансирования микро, малых и средних предприятий (МСП), работающих в аграрном секторе, KOBIA начинает сотрудничать с Rabitabank, который является банком-агентом», - отмечает агентство.
Цель проекта – оказание финансовой поддержки предпринимателям в сфере переработки, продажи и производства сельскохозяйственной продукции.
Согласно информации, первоначальная сумма вложенных средств в данный проект составит $3 млн, они выделены на 7 лет и под 8,8% годовых.
Х.Насирзаде
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