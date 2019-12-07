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СНГ 07.12.2019 11:33

Партия Атамбаева осудила приговоры двум экс-премьерам Киргизии по делу о коррупции, назвав решение суда политическим

Члены Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) считают, что приговоры по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, вынесенные накануне двум бывшим премьер-министрам республики, являются частью политической борьбы против экс-президента страны, основателя СДПК Алмазбека Атамбаева.

"Вынесенный приговор фигурантам дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека - часть политической борьбы против экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Это месть за то, что именно мы начали разоблачать коррупционные схемы, в которых замешана нынешняя власть", - говорится в заявлении СДПК, поступившем в "Интерфакс" в субботу.

"Мы глубоко возмущены неправовым, абсолютно несправедливым и явно неприкрытым политическим решением суда. Это было не правосудие, а пародия на него. Суд не нашел никаких признаков незаконного обогащения подсудимых, не установил наличие преступного умысла в их действиях, никак не доказал существования между ними противоправной связи, но осудил бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, а также экс-главу национального энергохолдинга Айбека Калиева именно за коррупцию", - говорится в заявлении партии.

Представители СДПК уверены, что преследование Алмазбека Атамбаева и его сторонников - месть за увольнение бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Раимбека Матраимова, которого связывают с незаконным выводом из Киргизии $700 млн.

"Власть оберегает клан Матраимовых. Поражает контраст, когда Исакова, у которого не могут найти никакого незаконно нажитого имущества, предметов роскоши или активов, бросают в тюрьму, а людей, у которых журналисты находят миллионы и особняки за границей, власть боится даже пальцем тронуть. Но народ республики видит все, он понимает, на чьей стороне правда. Беззаконие не будет продолжаться вечно", - отметили в политорганизации.

6 декабря Свердловский районный суд Бишкека приговорил бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы за коррупцию. Другого бывшего премьер-министра Киргизии Жанторо Сатыбалдиева приговорили к 7,5 годам лишения свободы, экс-главу национального энергохолдинга Киргизии Айбека Калиева - к 15 годам лишения свободы.

Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

Дело о коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ было возбуждено в январе 2018 года и касается китайского кредита в размере $386 млн. Фигурантами дела являются два бывших премьера, экс-глава Минэнерго республики и еще ряд бывших высокопоставленных чиновников. Их обвиняют в нанесении ущерба государству в размере $111 млн при заключении контракта с китайской компанией.

15 августа Военная прокуратура Киргизии предъявила обвинение в коррупции при модернизации столичной электроцентрали бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, который был арестован 8 августа.

Бывший зампред Государственной таможенной службы (ГТС) Киргизии Раимбек Матраимов 29 ноября был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу об убийстве в Стамбуле гражданина КНР Айеркена Саймаити, который может быть причастен к незаконному выводу из республики около $700 млн.

21 ноября киргизская служба "Радио Свобода" ("Радио Азаттык"), совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и информационным агентством Kloop.kg, опубликовала журналистское расследование о контрабанде товаров из Китая через Киргизию в Россию, Узбекистан и Казахстан, а также незаконном выводе из Киргизии около $700 млн в период с 2011 по 2016 годы.

По данным "Радио Азаттык", в махинациях по отмыванию и выводе денег из Киргизии и контрабанде товаров через Ошскую область на юге республики могли быть замешаны предприниматели из КНР уйгурского происхождения - Хабибула Абдукадыр и Айеркен Саймаити, а также высокопоставленные чиновники республики, в том числе бывший заместитель главы Государственной таможенный службы (ГТС) республики Раимбек Матраимов, занимавший руководящие должности в управлении ГТС по Ошской области с 2005 по 2015 год.

Киргизские СМИ сообщали, что упомянутый в журналистском расследовании предприниматель из КНР Хабибула Абдукадыр присутствовал на церемонии инаугурации избранного в 2017 году президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, который занимал должность губернатора Ошской области в 2010-2015 годах.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ПРИГОВОР, АТАМБАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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