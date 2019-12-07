Покупатели не заинтересовались гостиницей близ Боржоми за $38 млн, Грузия попробует продать ее вновь

Открытый аукцион, назначенный в Грузии на 6 декабря государственным АО "Партнерский фонд" на передачу в 10-летнюю аренду с правом покупки гостиницы Borjomi Likani близ города Боржоми, не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщили "Интерфаксу" в фонде.

Начальная цена на торгах была установлена в размере $37,6 млн. "Партнерский фонд" - единственный владелец этой построенной в 2015 году в курортном поселке Ликани гостиницы. Как сообщил "Интерфаксу" представитель фонда, изначально интерес к ее приобретению был довольно высокий, однако в течение месяца никто так и не зарегистрировал свою заявку на участие в аукционе.

"Возможно, причиной этого стала как начальная цена объекта (она была установлена в размере $37,6 млн), так и условия его передачи в аренду", - сказал представитель фонда.

По его словам, гостиница Borjomi Likani вновь будет выставлена на аукцион, но при этом "будут пересмотрены условия с тем, чтобы сделать их более привлекательными для инвестора".

Borjomi Likani, в которой 152 номера, была построена в 2015 году "Партнерским фондом" на паритетных началах с казахстанской компанией "КазМунайГаз сервис" за $48 млн. Весной 2018 года фонд выкупил 50%-ную долю казахстанского партнера, после чего стал 100%-ным владельцем гостиницы.

В собственности "Партнерского фонда" находится также земельный участок площадью 156,6 тыс. кв. м. Гостиница и земельный участок находятся рядом с бывшим дворцом Романовых, построенным в конце XIX века по указу российского императора. Дворец вместе с прилегающим к нему парком в 2016 году был передан в управление "Партнерскому фонду" сроком на 25 лет с целью их реставрации и создания музейного комплекса.

Поблизости от дворца "Партнерский фонд" владеет также земельным участком площадью 234,4 тыс. кв. м, на котором он предлагает победителю аукциона осуществить инвестиционные проекты для дальнейшего развития гостиничного комплекса.

АО "Партнерский фонд", 100% которого принадлежит государству, был учрежден правительством Грузии в июне 2011 года с целью оказания содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов. Фонд управляет ключевыми в стране корпорациями и привлекает частные инвестиции в приоритетные проекты, в основном в сфере энергетики, сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры. В настоящее время фонд работает над разными проектами, общая стоимость которых составляет около $1,5 млрд.