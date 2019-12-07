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Дальнее зарубежье 07.12.2019 22:30

США направят в 2020 году в Европу дивизию на учения Defender Europe

США летом 2020 года в рамках учений Defender Europe доставят в Европу дивизию, значительная часть которой будет направлена в страны Балтии.

Для этого будут использованы различные способы доставки, сообщило в пятницу вечером Эстонское телевидение.

"В Латвии будет выброшен с воздуха батальон. В Эстонию также батальон будет доставлен морем, который с первой и второй бригадами примет участие в учениях "Весенний шторм". Если всего в рамках учений Defender Europe ожидается прибытие 20 000 человек, то 1 500 будет направлено в Эстонию", - сообщил начальник отдела подготовки Главного штаба Сил обороны Эстонии полковник Мати Тикерпуу (Mati Tikerpuu).

Организаторами крупных учений станут США и Великобритания.

В Эстонии ожидается усиление военного взаимодействия и с Польшей, которая в нынешнем году на ежегодно проводимые крупнейшие в Эстонии маневры "Весенний шторм" впервые доставила ракетную батарею береговой обороны. Примет Польша в "Весеннем шторме" участие и в будущем году. Поляки продолжат участие в эстонских учениях силами ВВС и маневровыми частями, пояснил представитель главного штаба.

Всего же союзники берут курс на не наращивание личного состава на маневрах в Эстонии, а на участие различных родов войск. Так, ожидается участие ракетных комплексов, военно-воздушных сил и бронетехники. Военно-морские силы будут участвовать в доставке войск и поддержке учений с моря.

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Тэги: БАЛТИЯ, США, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]