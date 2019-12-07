США направят в 2020 году в Европу дивизию на учения Defender Europe

США летом 2020 года в рамках учений Defender Europe доставят в Европу дивизию, значительная часть которой будет направлена в страны Балтии.
Для этого будут использованы различные способы доставки, сообщило в пятницу вечером Эстонское телевидение.
"В Латвии будет выброшен с воздуха батальон. В Эстонию также батальон будет доставлен морем, который с первой и второй бригадами примет участие в учениях "Весенний шторм". Если всего в рамках учений Defender Europe ожидается прибытие 20 000 человек, то 1 500 будет направлено в Эстонию", - сообщил начальник отдела подготовки Главного штаба Сил обороны Эстонии полковник Мати Тикерпуу (Mati Tikerpuu).
Организаторами крупных учений станут США и Великобритания.
В Эстонии ожидается усиление военного взаимодействия и с Польшей, которая в нынешнем году на ежегодно проводимые крупнейшие в Эстонии маневры "Весенний шторм" впервые доставила ракетную батарею береговой обороны. Примет Польша в "Весеннем шторме" участие и в будущем году. Поляки продолжат участие в эстонских учениях силами ВВС и маневровыми частями, пояснил представитель главного штаба.
Всего же союзники берут курс на не наращивание личного состава на маневрах в Эстонии, а на участие различных родов войск. Так, ожидается участие ракетных комплексов, военно-воздушных сил и бронетехники. Военно-морские силы будут участвовать в доставке войск и поддержке учений с моря.
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