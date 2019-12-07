Туркменистан откроет генконсульство в Казани

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об открытии генерального консульства в Казани, сообщает Государственное информационное агентство страны.
Генконсульство будет открыто в целях дальнейшего развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией, укрепления культурных, гуманитарных и торгово-экономических связей с Татарстаном, говорится в сообщении.
Это также облегчит оказание консульских услуг туркменским гражданам, многочисленным студентам, обучающимся в Татарстане, отмечает агентство.
Генконсульство Туркменистана в Казани станет вторым в РФ. В феврале 2013 года Туркменистан открыл консульство в Астрахани. В Москве работает посольство Туркменистана в РФ.
На расширенном заседании правительства Бердымухамедов заявил, что Россия является стратегическим партнёром Туркменистана.
"Опираясь на исторический опыт двустороннего взаимодействия, мы будем и далее расширять партнёрство с Россией в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах", - приводятся слова президента в сообщении агентства, опубликованном в субботу.
Туркменский лидер также отметил, что страна "на протяжении многих лет (...) развивает плодотворное разноплановое сотрудничество с Китайской Народной Республикой, для активизации которого и впредь будут использоваться все имеющиеся возможности".
Кроме того, Бердымухамедов подчеркнул, что "важнейшим вектором внешней политики Туркменистана является укрепление традиционно добрососедского диалога со всеми государствами Центральной Азии, Афганистаном, Ираном, Азербайджаном", добавив, что в дальнейшем "большое внимание также будет уделено наращиванию сотрудничества с Турцией".
Президент Туркменистана также назвал нейтралитет страны "базовым принципом для сотрудничества на международном пространстве, нашей внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности".
"Именно нейтральный статус создаёт условия для налаживания со всеми государствами мира отношений на принципах дружбы и взаимной выгоды", - цитирует агентство туркменского лидера.
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