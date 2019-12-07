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Дальнее зарубежье 07.12.2019 12:26

Представители США и талибов ведут переговоры в Дохе

Представители США в субботу возобновили в Катаре переговоры с афганскими талибами, сообщил афганский телеканал Толо со ссылкой на американские источники.

"США сегодня вернулись к переговорам в Дохе. Обсуждение сфокусировано на снижении уровня насилия, что привело бы к межафганским переговорам и объявлению о прекращении огня", - рассказали собеседники телеканала.

Переговорам предшествовал двухдневный визит специального представителя США по Афганистану Залмая Халилзада в Кабул, где он провел встречи с представителями высшего руководства и влиятельными политиками, в том числе и с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем.

Переговоры между США и афганским движением "Талибан" были прекращены в сентябре по инициативе американского президента Дональда Трампа после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других афганских городов, жертвами которых стали и американские военные.

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Тэги: КАТАР, США, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]