Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом

Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.

Как сообщает "Би-би-си", американский суд встал на сторону миллиардера, защита которого настаивала, что Маск на самом деле не называл Ансворта педофилом и не подразумевал, что тот таковым является, а просто использовал это слово в качестве насмешки. Он ранее назвал дайвера "pedo guy", что в его родной ЮАР считается обычным выражением, настаивала сторона Маска.

64-летний Ансворт подал против Маска гражданский иск, потребовав $190 млн.

"Вердикт дает нам понять, что можно выдвигать какие угодно обвинения, можно позволять себе самое омерзительное вранье, и тебе за это ничего не будет", - приводит "Би-би-си" слова адвоката британского дайвера.

Маск ранее назвал спелеолога педофилом после того, как тот раскритиковал его предложение использовать минисубмарину, разработанную компанией Маска и лично привезенную им в Таиланд.

Губернатор провинции, где проходила операция, отказался от помощи Маска. Ансворт же назвал изобретение инструментом для пиара и посоветовал Маску "засунуть субмарину поглубже".

"Его решение было обречено на провал. Он даже не знал, что собой представляет эта пещера", - сказал дайвер.

Маск ответил на это несколькими возмущенными твитами. В одном из них он заявил: "Мы проведем одну из наших минисубмарин по пещере номер пять без проблем. Извини, педофил, ты сам этого попросил".

Этот твит вызвал волну критики, и Маск позже удалил его и извинился. Но Ансворт извинений не принял, отметив, что не верит в их искренность, поскольку полагает, что миллиардера вынудили покаяться бизнес-партнеры

Впоследствии Маск повторил обвинения. В письме, которое получил портал BuzzFeed, основатель Tesla назвал Ансворта насильником детей

"Он пожилой одинокий, белый мужчина из Англии, которые 30-40 лет либо путешествовал, либо жил в Таиланде, в основном в районе пляжа Паттайи. Потом переехал в Чианграй, чтобы жениться на 12-летней девочке", - пишет Маск.