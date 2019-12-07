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Дальнее зарубежье 07.12.2019 16:39

Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом

Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.

Как сообщает "Би-би-си", американский суд встал на сторону миллиардера, защита которого настаивала, что Маск на самом деле не называл Ансворта педофилом и не подразумевал, что тот таковым является, а просто использовал это слово в качестве насмешки. Он ранее назвал дайвера "pedo guy", что в его родной ЮАР считается обычным выражением, настаивала сторона Маска.

64-летний Ансворт подал против Маска гражданский иск, потребовав $190 млн.

"Вердикт дает нам понять, что можно выдвигать какие угодно обвинения, можно позволять себе самое омерзительное вранье, и тебе за это ничего не будет", - приводит "Би-би-си" слова адвоката британского дайвера.

Маск ранее назвал спелеолога педофилом после того, как тот раскритиковал его предложение использовать минисубмарину, разработанную компанией Маска и лично привезенную им в Таиланд.

Губернатор провинции, где проходила операция, отказался от помощи Маска. Ансворт же назвал изобретение инструментом для пиара и посоветовал Маску "засунуть субмарину поглубже".

"Его решение было обречено на провал. Он даже не знал, что собой представляет эта пещера", - сказал дайвер.

Маск ответил на это несколькими возмущенными твитами. В одном из них он заявил: "Мы проведем одну из наших минисубмарин по пещере номер пять без проблем. Извини, педофил, ты сам этого попросил".

Этот твит вызвал волну критики, и Маск позже удалил его и извинился. Но Ансворт извинений не принял, отметив, что не верит в их искренность, поскольку полагает, что миллиардера вынудили покаяться бизнес-партнеры

Впоследствии Маск повторил обвинения. В письме, которое получил портал BuzzFeed, основатель Tesla назвал Ансворта насильником детей

"Он пожилой одинокий, белый мужчина из Англии, которые 30-40 лет либо путешествовал, либо жил в Таиланде, в основном в районе пляжа Паттайи. Потом переехал в Чианграй, чтобы жениться на 12-летней девочке", - пишет Маск.

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Тэги: США, МАСК, ДАЙВЕР, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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