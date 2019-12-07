Россия выступает за долгосрочный контракт с Украиной по газу - Медведев

Россия выступает за заключение долгосрочного контракта по газу с Украиной и исходит из того, что выполнять эти обязательства будет не тот или иной руководитель, а украинское государство, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Вопрос ведь не в том, кто стоит у кормила власти, а вопрос в соблюдении международных обязательств. Мы исходим из того, что эти обязательства должны сохраняться для будущих руководителей государства", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" (ВГТРК).
По словам Медведева, в Киеве часто говорят, что "вот эти три миллиарда, которые когда-то брал Янукович, не мы же брали - не нам и отдавать". "Но это брал не Янукович. Это брало украинское государство, которое отвечает за этот долг. И это, кстати, признают все суды. Это же самое должно касаться и газа. Я надеюсь, что нынешняя генерация руководителей (Украины) - и президент, и правительство это понимают", - подчеркнул премьер РФ.
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