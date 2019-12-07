Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8883 RUR   0.0267 GBR   2.2364 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.43 0.00 Brent 63.39 0.39

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 07.12.2019 16:15

Решение газового спора между Россией и Украиной возможно только по "нулевому варианту" - Медведев

Урегулирование разногласий по вопросам поставок и транзита газа через Украину возможно только по "нулевому варианту", решение должно быть выгодным для двух сторон, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петра, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас (у России - ИФ) со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз. (...) Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям", - сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым (ВГТРК).

"Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон", - подчеркнул премьер РФ.

Комментируя заявление из Киева о том, что им не нужны прямые поставки газа из России, потому что они получают все по реверсу, Медведев не согласился, что такие высказывания повод не поставлять газ через Украину. "Это невозможно по другой причине. Все-таки мы должны думать о европейских потребителях. Да собственно и о наших украинских коллегах тоже должны думать", - отметил он.

Говоря о поставках газа по реверсу, Медведев подчеркнул: "Мы понимаем, что это наш, российский газ, но получает его Украина гораздо дороже, чем могла бы получать".

"Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже. Но для этого нужно договариваться", - заключил российский премьер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, УКРАИНА, ГАЗ


Похожие новости


Медведев допускает, что Украина в будущем вернется на встречи руководителей стран СНГ Медведев прибыл в Таиланд для участия в саммитах АСЕАН и ВАС Медведев поздравил азербайджанского коллегу Асадова с назначением, подтвердил готовность к совместной работе Медведев рассказал, чем занимался на уроках труда Президент Туркменистана решил купить всю линейку Aurus Проекты на Каспийском море должны проходить экологическую экспертизу - Медведев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]