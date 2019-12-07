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СНГ 07.12.2019 16:45

Медведев: Москва не может запретить европейцам поставлять газ Украине по реверсу, это сложно с точки зрения контроля

Россия не может запретить европейским партнерам поставлять Украине российский газ по реверсу, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Это довольно сложно с точки зрения технологического контроля", - пояснил Медведев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым (ВГТРК).

Глава правительства добавил, что "надо смотреть еще европейское законодательство", которое активно внедряют у себя украинские коллеги".

"Им было сказано: пожалуйста, нас это абсолютно устраивает, только вы успейте его внедрить, потому что оно довольно строгое. Мы готовы работать по европейскому законодательству", - подчеркнул российский премьер.

При этом, по его словам, Москва и Киев должны "договориться по всем существенным пунктам этой сделки (о поставках и транзите газа - ИФ), и тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию".

"И это, кстати, действительно будет выгодно для украинских граждан", - заверил Медведев.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]