Медведев: Москва не может запретить европейцам поставлять газ Украине по реверсу, это сложно с точки зрения контроля

Россия не может запретить европейским партнерам поставлять Украине российский газ по реверсу, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Это довольно сложно с точки зрения технологического контроля", - пояснил Медведев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым (ВГТРК).
Глава правительства добавил, что "надо смотреть еще европейское законодательство", которое активно внедряют у себя украинские коллеги".
"Им было сказано: пожалуйста, нас это абсолютно устраивает, только вы успейте его внедрить, потому что оно довольно строгое. Мы готовы работать по европейскому законодательству", - подчеркнул российский премьер.
При этом, по его словам, Москва и Киев должны "договориться по всем существенным пунктам этой сделки (о поставках и транзите газа - ИФ), и тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию".
"И это, кстати, действительно будет выгодно для украинских граждан", - заверил Медведев.
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