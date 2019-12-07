Месторождение Абшерон на Каспии стало самым крупным для Total за последние 10 лет - президент по добыче

Инфраструктура для доставки газа с месторождения Абшерон в азербайджанском секторе Каспия будет готова в 2021 году, говорится в пресс-релизе компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

Президент компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев и Брейак в пятницу обсудили успехи, достигнутые в рамках проекта разработки месторождения Абшерон.

В ходе встречи стороны отметили, что буровые работы на месторождении Абшерон, осуществляемые полупогружной плавучей буровой установкой «Гейдар Алиев», уже завершены. Пробуренная добывающая и оценочная скважина «ABD-001» глубиной 7411 метр стала самой глубокой в Каспийском море. Стороны также договорились, что совместная операционная компания JOCAP, занимающаяся реализацией проекта, продолжит управление проектом «Абшерон» и в будущем.

«В рамках проекта разработки месторождения Абшерон в настоящее время в Азербайджан доставлено все подводное оборудование, предназначенное для транспортировки добываемой с месторождения продукции на берег. Инфраструктура месторождения будет соединена с приемной платформой на Нефтяных Камнях, откуда добытые газ и конденсат будут направляться на сушу. Завершение всех монтажных работ и начало добычи на Абшероне запланировано на 2021 год», -отмечается в пресс-релизе.

«Абшерон является одним из самых крупных газоконденсатных месторождений Азербайджана и самым большим открытием Total за последние 10 лет», - отметил Брейак, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По данным Госнефтекомпании, в ходе встречи стороны также обсудили перспективы разведочных работ в азербайджанском секторе Каспия. Отмечалось, что запланированные по инициативе SOCAR с участием различных компаний широкомасштабные геологоразведочные работы могут охватить всю страну, что в конечном итоге позволит уточнить весь нефтяной и газовый потенциал Азербайджана.

Абдуллаев отметил, что главным условием для разработки любого месторождения и реализации добытой продукции является наличие инфраструктуры. По его словам, в настоящее время ввиду наличия Южного газового коридора Азербайджан способен вывести на международные рынки продукции с различных месторождений. «Это важный аспект, оказывающий влияние на коммерческое преимущество и рентабельность проектов разработки месторождения Абшерон и других месторождений», - считает глава SOCAR.

Бурение первой добывающей и оценочной скважины «ABD-001» началось в мае 2018 года. Бурение скважины входит в первый этап разработки месторождения Абшерон. На данном этапе добыча может составить 1,5 млрд кубометров газа в год, на пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год. Весь газ, добываемый в рамках первого этапа, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана. Также на месторождении ежесуточно будет добываться около 10 тыс. баррелей конденсата

SOCAR и Total 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон, подписано 27 февраля 2009 года. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50% - оператор).

Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Н.Аббасова