Партия «Мусават» примет участие во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, намеченных на 9 февраля 2020 года.

Такое решение было принято в субботу на внеочередном заседании Меджлиса партии, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан».

В субботу также состоялось заседание Центризбиркома Азербайджана, на котором утвержден План действий в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Согласно решению ЦИК, регистрация кандидатов начнется 21 декабря и продлится до 10 января 2020 года. Агитация кандидатов начнется с 17 января и завершится 8 февраля следующего года.

Ранее заместитель главы правящей партии «Йени Азербайджан» - исполнительный секретарь Али Ахмедов призвал все политические партии принять участие во внеочередных парламентских выборах 9 февраля 2020 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.

4 декабря пленум Конституционного суда (КС) Азербайджана признал соответствующим конституции решение парламента рекомендовать президенту страны распустить законодательный орган и объявить о досрочных парламентских выборах.

На заседании завсектором администрации президента по законодательству и правовой политике Гюндуз Керимов отметил, что инициатором роспуска парламента выступила правящая партия "Новый Азербайджан" ("Йени Азербайджан"), имеющая большинство в законодательном органе. По его словам, данное решение парламента соответствует статье 98.1 Конституции Азербайджана.

Парламент Азербайджана на заседании 2 декабря большинством голосов принял обращение к президенту с рекомендацией о роспуске.

Вице-спикер азербайджанского парламента Бахар Мурадова тогда зачитала депутатам обращение партии власти страны "Новый Азербайджан" ("Йени Азербайджан"), в котором говорится о необходимости обновления Милли Меджлиса.

"Политика реформ, проводимая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в последние месяцы вышла на качественно новый уровень. Структурные и кадровые изменения, проводимые в Кабинете министров, центральных и местных органах исполнительной власти, судебной системе - одним словом во всех сферах, положительно оцениваются народом. Системный характер реформ, новые вызовы, ожидания общества и прочие факторы обусловили углубление реформ и в законодательном органе и обновление парламента", - отмечается в документе.

По словам Мурадовой, парламент не должен отставать от реформ, проводимых в стране. "Поэтому парламент принял решение обратиться к главе государства по поводу роспуска и проведения досрочных выборов", - сказала она.

Внеочередные парламентские выборы в истории Азербайджана пройдут впервые. Очередные выборы в парламент должны были состояться в ноябре 2020 года.

А.Азизов