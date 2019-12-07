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Регион 07.12.2019 17:10

Иран и США обменялись заключенными

Вашингтон и Тегеран в субботу провели обмен заключенными: США передали Ирану иранского ученого Масуда Солеймани, который без предъявления обвинений был задержан сотрудниками ФБР в американском штате Миннесота в октябре 2018 года, а Иран передал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016 году был задержан в Иране по подозрению в шпионаже.

"Я рад, что профессор Масуд Солеймани и Сюэ Ван вскоре воссоединятся со своими семьями", - прокомментировал обмен в своем твиттере глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Большое спасибо всем, кто принял в этом участие, особенно правительству Швейцарии", - добавил он.

Сообщения в твиттере Зариф сопроводил совместными фотографиями с Солеймани у самолета с официальной символикой Исламской республики Иран и в самом самолете. "На пути домой", - гласит подпись под фотографиями. Где были сделаны снимки, Зариф не уточняет.

В Вашингтоне также подтвердили факт обмена.

"Еще один американец возвращается домой. Сюэ Ван, который удерживался по ложным обвинениям в Иране на протяжении трех лет, освобожден, и держит путь обратно в США. Вскоре Ван воссоединится с супругой и сыном, которые по нему так скучали", - написал в своем твиттере госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы не успокоимся до тех пор, пока не вернем домой к любимым каждого американца, задержанного в Иране или в любой другой стране мира. Мы благодарим швейцарское правительство за содействие в возвращении Вана и удовлетворены тем, что правительство Ирана проявило конструктивную позицию по этому вопросу", - добавил он.

Тегеран и Вашингтон не имеют дипломатических отношений со времен победы в 1979 году Исламской революции в Иране. Интересы двух стран в их столицах представляет Швейцария.

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Тэги: ИРАН, США, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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