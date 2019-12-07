Американский актер Рон Лейбман умер от пневмонии в возрасте 82 лет, сообщает The Daily Mail.

В 1979 году он получил "Эмми" за лучшую роль в драматическом сериале "Кэз". В 1993 году Лейбман был удостоен премии "Тони" лучшему актеру за роль в бродвейской постановке "Ангелы в Америке". В

Большую известность он также получил благодаря участию в комедийном сериале "Друзья" роли доктора Леонарда Грина, отца одной из главных героев Рейчел Грин.