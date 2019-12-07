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Культура 07.12.2019 15:51

Скончался актер Рон Лейбман, сыгравший отца Рейчел в "Друзьях"

Американский актер Рон Лейбман умер от пневмонии в возрасте 82 лет, сообщает The Daily Mail.

В 1979 году он получил "Эмми" за лучшую роль в драматическом сериале "Кэз". В 1993 году Лейбман был удостоен премии "Тони" лучшему актеру за роль в бродвейской постановке "Ангелы в Америке". В

Большую известность он также получил благодаря участию в комедийном сериале "Друзья" роли доктора Леонарда Грина, отца одной из главных героев Рейчел Грин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, АКТЕР, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]