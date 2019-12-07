Лукашенко: мы не просим у России дешевые нефть и газ, условия должны быть равными

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступает за равные экономические условиях для хозяйствующих субъектов России и Белоруссии.

"Мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно: развивая наш договор, люди должны и субъекты хозяйствования иметь равные условия для жизни и работы. Все - равные условия, больше ничего не надо", - заявил Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в субботу.

"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия", - добавил президент Белоруссии.

"Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений. Вы как ученый экономист, кандидат экономических наук понимаете это не хуже меня. Вот единственная проблема, над которой работают наши правительства", - отметил Лукашенко.

"Поэтому мы собрались, чтобы решить эти вопросы", - резюмировал белорусский лидер.

Минск неоднократно заявлял, что увязывает возможность углубления интеграции с Россией в рамках Союзного государства только при решении наиболее чувствительных для Белоруссии экономических вопросов - условий поставок газа и нефти, а также компенсации дополнительных издержек от реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.