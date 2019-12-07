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Дальнее зарубежье 07.12.2019 17:00

Путин рассчитывает, что РФ и Белоруссия сделают все, чтобы народы двух стран получили заметные преимущества от интеграции

Президент РФ Владимир Путин надеется, что Москва и Минск и дальше будут делать все для того, чтобы народы двух стран чувствовали близость и получали заметные преимущества от интеграции России и Белоруссии.

"Наши коллеги на правительственном уровне, министры, председатели правительств, провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее договора о Союзном государстве, поговорили о том, что и как нужно сделать для того, чтобы выполнить то, что еще не выполнено в рамках этого документа, что можно было бы актуализировать в связи с меняющимися обстоятельствами, в том числе имею в виду и наши отношения с другими нашими коллегами в рамках ЕврАзЭС ", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он предложил поговорить о перспективах и заметил, что в этом смысле его встреча с Лукашенко "знаковая".

"Выражаю вам слова благодарности за то, что вы сегодня здесь, в России, хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать все для того, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали движение, прежде всего, конечно, в сфере экономики, но не только, и в социальной сфере, что я считаю чрезвычайно важным, и получали бы заметные преимущества от этой интеграции", сказал президент РФ.

В начале встречи Путин поблагодарил Лукашенко за то, что белорусский лидер приехал на переговоры в Сочи.

"Во-первых, мы вам благодарны за то, что вы приняли приглашение, к нам приехали сегодня. И именно сегодня это важно, потому что завтра исполняется 20 лет Союзному договору", - сказал президент России.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил Путина за приглашение и за прекрасную погоду, которая в эти дни установилась в Сочи.

"Действительно, мы в канун большого, не скажу праздника, а события большого - 20-летие. За эти 20 лет сделано немало и это известно, немало предстоит и сделать, мы это и не скрываем", - сказал президент Белоруссии.

Он также отметил работу правительств двух стран, которые проанализировали Договор на предмет того, "что можно сделать, что мы сегодня не можем делать, чтобы лишнюю работу не выполнять".

"Но и мы с вами к этому вопросу обращались не единожды. И, как вы говорили, часто корректировали действия наших групп, наших команд по анализу и выработке некоторых планов дальнейшей интеграции наших государств", - сказал Лукашенко президенту РФ.

Президент Белоруссии рассказал, что перед встречей смотрел российские каналы, перечитал телеграм-каналы.

"Все задаются вопросом в России, а что Лукашенко, с чем он туда едет, чего он приехал вообще?" - сказал белорусский лидер.

"Я скажу, Владимир Владимирович, мы действительно немало сделали, но мало говорим и том, что сделали, а надо было бы. Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа, как вы сказали, нашего Договора, и не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш Договор, люди должны и субъекты хозяйственные иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия и больше ничего не надо", - подчеркнул президент Белоруссии.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БЕЛОРУССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ


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