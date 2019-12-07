Оппозиционная акция в Минске завершилась без происшествий

Несанкционированная акция представителей белорусской оппозиции, которые протестовали в субботу в центре Минска против интеграции с Россией, завершилась без инцидентов и столкновений с милицией.

Как передает корреспондент "Интерфакса", протест завершился на проспекте Независимости у памятника белорусскому поэту Якубу Коласу. После небольшого митинга дошедшие до его финиша разошлись. Никого не задерживали.

Основной организатор акции Павел Северинец призвал своих сторонников вновь собраться 8 декабря на Октябрьской площади и продолжить протесты в поддержку независимости Белоруссии.

Как сообщалось, акция противников интеграции с Россией началась в полдень на Октябрьской площади в Минске. По разным оценкам, на старте в ней приняло участие от 700 до одной тысячи человек.

По данным корреспондента агентства, активистов в ходе протеста сопровождали люди "в штатском", которые вели видеосъемку.

Участники акции заявляли об угрозе независимости Белоруссии в результате интеграции с РФ и призывали не признавать интеграционных документов, если они будут подписаны в субботу на встрече президентов Белоруссии и России в Сочи.