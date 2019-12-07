Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8883 RUR   0.0267 GBR   2.2364 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.43 0.00 Brent 63.39 0.39

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.12.2019 18:40

Оппозиционная акция в Минске завершилась без происшествий

Несанкционированная акция представителей белорусской оппозиции, которые протестовали в субботу в центре Минска против интеграции с Россией, завершилась без инцидентов и столкновений с милицией.

Как передает корреспондент "Интерфакса", протест завершился на проспекте Независимости у памятника белорусскому поэту Якубу Коласу. После небольшого митинга дошедшие до его финиша разошлись. Никого не задерживали.

Основной организатор акции Павел Северинец призвал своих сторонников вновь собраться 8 декабря на Октябрьской площади и продолжить протесты в поддержку независимости Белоруссии.

Как сообщалось, акция противников интеграции с Россией началась в полдень на Октябрьской площади в Минске. По разным оценкам, на старте в ней приняло участие от 700 до одной тысячи человек.

По данным корреспондента агентства, активистов в ходе протеста сопровождали люди "в штатском", которые вели видеосъемку.

Участники акции заявляли об угрозе независимости Белоруссии в результате интеграции с РФ и призывали не признавать интеграционных документов, если они будут подписаны в субботу на встрече президентов Белоруссии и России в Сочи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, МИНСК, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]