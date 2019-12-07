Район, в котором живет шиитский лидер ас-Садр, обстрелян с беспилотника в городе Эн-Наджаф на юге Ирака

Неопознанный беспилотник в субботу нанес удар по району иракского города Эн-Наджаф, в котором находится дом влиятельного шиитского религиозного деятеля Моктады ас-Садра, сообщает корреспондент The Washington Post в Багдаде в своем твиттере.

Журналист ссылается на данные местного представительства сторонников ас-Садра. О деталях инцидента не сообщается.