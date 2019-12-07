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Дальнее зарубежье 07.12.2019 19:15

Район, в котором живет шиитский лидер ас-Садр, обстрелян с беспилотника в городе Эн-Наджаф на юге Ирака

Неопознанный беспилотник в субботу нанес удар по району иракского города Эн-Наджаф, в котором находится дом влиятельного шиитского религиозного деятеля Моктады ас-Садра, сообщает корреспондент The Washington Post в Багдаде в своем твиттере.

Журналист ссылается на данные местного представительства сторонников ас-Садра. О деталях инцидента не сообщается.

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Тэги: ИРАК, НАДЖАФ, ШИИТЫ, ОБСТРЕЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]