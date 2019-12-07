Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

В ходе манифестации протеста в субботу в Париже отмечены первые стычки с полицией, сообщил телеканала BFMTV.
Близ площади Каталонии в 14 округе французской столицы силы правопорядка применили слезоточивый газ против манифестантов.
Колонна "желтых жилетов", к которой присоединились профсоюзы и студенты, начала движение из квартала Берси, чтобы дойти до Версальских ворот. До инцидента в 14 округе обстановка была мирной.
По сообщению телеканала, в регионах Франции начало манифестаций не сопровождалось беспорядками. Депутат Национального собрания и лидер левой партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон, выступая в Марселе, призвал соратников к "соблюдению строжайшего ненасилия" в ходе протестных акций.
"Власть, режим только и рассчитывает на отталкивающий эффект такого насилия", - заявил политик, предлагая проявить "прекрасную дисциплину акции".
В субботу, 7 декабря, совпали несколько французских протестных движений. Продолжается общенациональная бессрочная забастовка против пенсионной реформы.
С осени прошлого года "желтые жилеты" выходят на улицы по субботам, выступая против ухудшающихся условий жизни простых французов. Каждый год в первую субботу декабря во Франции проходят акции против безработицы и бедности. В эту субботу свои требования выдвинул еще ряд групп французского общества. Например, водители грузовиков выступили против повышения налогообложения дизельного топлива.
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