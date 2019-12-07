Грузия экспортировала более 10 тыс. тонн мандаринов, Азербайджан - в числе традиционных импортеров

В Грузии вошел в активную фазу экспорт мандаринов, урожай которых в этом году ожидается не менее 55 тыс. тонн, сообщили в субботу "Интерфаксу" в координационном штабе по организации сбора, приема, переработки и экспорта цитрусовых урожая-2019.

По информации штаба, на сегодняшний день на внешний рынок уже поставлено 10 тыс. 235,1 тонн мандаринов, из которых 6 тыс. 235,1 тонн, или более 60% экспортных поставок, осуществлены в Россию.

В числе других традиционных импортеров грузинских мандаринов - Украина, куда поставлено 1 тыс. 835,6 тонн, Армения (1 тыс. 809 тонн), а также Белоруссия, Казахстан, Азербайджан. К ним в этом году прибавились Литва, Молдова, Словакия, Сингапур и Катар, куда на данном этапе пока отправлены сравнительно небольшие партии мандаринов.

По заявлению штаба, в этом году в Грузии выращен качественный урожай цитрусовых, что находит прямое отражение, как в диверсификации рынков их сбыта, так и в цене и, соответственно, в росте доходов фермеров.

В частности, если в 2018 году оптовая цена 1 килограмма мандаринов, в зависимости от качества, была от 0,4 лари до 0,7 лари, то сейчас составляет от 0,6 лари до 1,5 лари (от $0,2 до $0,5). Ожидается, что их экспорт составит около 35 тыс. тонн.

При этом, как и прошлом году, государство предоставляет субсидию в размере 0,1 лари за килограмм на нестандартные мандарины, если компании закупают их как минимум за 0,2 лари для промышленной переработки и производства соков и джемов.

В 2018 году Грузия экспортировала 28 тыс. тонн мандаринов, что на 19% больше, чем годом ранее. В том числе в Россию было поставлено до 18,5 тыс. тонн мандаринов (66% всего экспорта).