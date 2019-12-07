Субботняя манифестация "желтых жилетов" в Париже завершилась в спокойной обстановке в 15-м округе французской столицы, неподалеку от Версальских ворот, где полиция заблокировала им подход к выставочному парку.
Сотрудники полиции взяли манифестантов в кольцо и выпускают через оставленный узкий проход, сообщает с места события телеканал BFMTV.
Кроме нескольких поджогов мусора и других незначительных инцидентов, никаких серьезных беспорядков не отмечено. Вместе с тем, у вокзала Монпарнас полиция применила слезоточивый газ, не давая колонне отклониться, когда "желтые жилеты" хотели присоединиться к проходившей в квартале акции профсоюзов против безработицы и бедности.
Скандировавшийся участниками лозунг "Макрон, убирайся!", привычный для манифестаций "желтых жилетов", заметного внимания полицейских не привлек.
Муниципальные работники уже приступили к уборке улиц по маршруту манифестации.
Вместе с тем, начавшиеся довольно спокойно акции "желтых жилетов" в регионах в ряде случаев переросли в столкновения с полицией. Особенно острая обстановка сложилась в Нанте.
В завершение манифестации к демонстрантам присоединились погромщики. Люди с закрытыми лицами разгромили витрину банка, точку фастфуда, пострадало городское оформление. Кроме того погромщики пытались атаковать префектуру полиции. Полицейским для усмирения активистов "черного блока" пришлось массированно применить спецсредства.
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