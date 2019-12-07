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Регион 07.12.2019 20:53

Пять человек госпитализированы после взрыва на АЗС в Тбилиси

Пять человек пострадали в результате сильного взрыва, произошедшего в субботу вечером на территории, непосредственно прилегающей к автозаправочной станции (АЗС) на улице Пиросмани в Тбилиси, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Среди пострадавших - один несовершеннолетний, одна женщина и трое мужчин, получившие ожоги разной степени тяжести. Всех пострадавших бригады "скорой помощи" доставили в лечебные учреждения грузинской столицы.

Взрыв произошел рядом с АЗС "Сента", недалеко от станции метро "Вокзальная площадь". По информации службы, огонь охватил магазин, действующий при автозаправке. На тушении работали 45 пожарных-спасателей, которым удалось остановить распространение огня.

"К настоящему времени пожар ликвидирован", - сообщает ведомство.

Причины пожара установит следствие. МВД Грузии начало уголовное дело по первой части статьи 240 УК (нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, АЗС, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]