Пять человек госпитализированы после взрыва на АЗС в Тбилиси

Пять человек пострадали в результате сильного взрыва, произошедшего в субботу вечером на территории, непосредственно прилегающей к автозаправочной станции (АЗС) на улице Пиросмани в Тбилиси, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Среди пострадавших - один несовершеннолетний, одна женщина и трое мужчин, получившие ожоги разной степени тяжести. Всех пострадавших бригады "скорой помощи" доставили в лечебные учреждения грузинской столицы.
Взрыв произошел рядом с АЗС "Сента", недалеко от станции метро "Вокзальная площадь". По информации службы, огонь охватил магазин, действующий при автозаправке. На тушении работали 45 пожарных-спасателей, которым удалось остановить распространение огня.
"К настоящему времени пожар ликвидирован", - сообщает ведомство.
Причины пожара установит следствие. МВД Грузии начало уголовное дело по первой части статьи 240 УК (нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов).
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