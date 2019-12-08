Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8883 RUR   0.0267 GBR   2.2364 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.43 0.00 Brent 63.39 0.39

Погода в Баку

  ночь день

08.12.2019 09:11

Тысячи людей по всему миру переночевали на улице в поддержку бездомных

По всему миру тысячи людей этой ночью спали на улице в рамках программы The Worlds Big Sleep Out, таким образом они рассчитывают собрать средства для помощи бездомным, сообщает "Би-би-си".

По оценкам организаторов, в акции должны были принять участие около 50 тысяч человек. Британцы ночевали на улице в Лондоне, Эдинбурге и Кардиффе, подобные мероприятия также запланированы в Нью-Йорке, Брисбене, Дублине и других городах.

Активисты надеются собрать благодаря этой акции около 38 миллионов фунтов стерлингов ($50 млн) для помощи бездомным.

"Би-би-си" отмечает, что в акции принимали участие и знаменитости. Так, актриса Хелен Миррен читала перед сном собравшимся на Трафальгарской площади в Лондоне сказку, в то время как шотландская рок-группа Travis исполняла свои композиции.

Создателем Worlds Big Sleep Out является Джош Литтлджон. На сайте организации указано, что целью этой акции является не только сбор средств, но и привлечение внимания политических лидеров к проблеме бездомных и беженцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЗДОМНЫЕ, АКЦИЯ, ЗАЩИТА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]