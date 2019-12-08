8 декабря на Украине объявлено днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом объявил 8 декабря днем траура в память о погибших при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

"Объявить в Украине 8 декабря 2019г днем траура. В день траура на всей территории Украины: приспустить государственный флаг на зданиях и сооружениях органов госвласти, органов местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций; отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач", - говорится в тексте указа Зеленского.

На своей странице в соцсети Фейсбук Зеленский напомнил, что по состоянию на вечер субботы пожар в Одессе унес жизни восьми украинцев, включая скончавшегося в больнице от полученных во время ликвидации пожара травм спасателя Сергея Шатохина, а судьба еще десяти человек до сих пор не известна.

" Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины", - написал президент.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.