ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23раза - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 23 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных территорий Азербайджана.
Н.Аббасова
Укрнафта может приостановить производство СПГ из-за отсутствия аукционов для его продажи
Грузия экспортировала более 10 тыс. тонн мандаринов, Азербайджан - в числе традиционных импортеров
Deutsche Bank ожидает восстановления цены меди до $6225 за тонну в 2020г
Тысячи людей по всему миру переночевали на улице в поддержку бездомных
Скончался актер Рон Лейбман, сыгравший отца Рейчел в "Друзьях"
В Германии нашли украденные 40 лет назад полотна Гольбейна и Брейгеля
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
Нетаньяху обсуждал по телефону с Путиным Иран, Сирию, безопасность Израиля - канцелярия премьера
Более 40 человек погибли при пожаре на фабрике в Индии
Россия и Белоруссия серьезно сблизили позиции по вопросам нефти и газа - Орешкин по итогам переговоров президентов
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) присоединился к акции по посадке деревьев
Государственный таможенный комитет и “Caspian European Club” организовали B2G форум
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г