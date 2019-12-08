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СНГ 08.12.2019 09:56

Путин и Лукашенко встретятся 20 декабря в Петербурге - Орешкин

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 20 декабря в Санкт-Петербурге, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"У президентов запланирована уже встреча на 20 декабря. Она состоится в Санкт-Петербурге", - сказал Орешкин в субботу журналистам по итогам российско-белорусских переговоров в Сочи.

Он отметил, что, если потребуется, премьер-министры и президенты двух стран могут созвониться или провести дополнительную встречу.

По словам Орешкина, по итогам прошедших в Сочи переговоров количество спорных вопросом по интеграции уменьшилось.

"Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперёд. Нам указания даны. Сейчас будем прорабатывать и дальше двигаться вперёд", - сказал министр.

В субботу в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко по вопросам углубления интеграции в рамках Союзного государства. Встреча длилась 5,5 часов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]