Путин и Лукашенко встретятся 20 декабря в Петербурге - Орешкин

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 20 декабря в Санкт-Петербурге, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"У президентов запланирована уже встреча на 20 декабря. Она состоится в Санкт-Петербурге", - сказал Орешкин в субботу журналистам по итогам российско-белорусских переговоров в Сочи.

Он отметил, что, если потребуется, премьер-министры и президенты двух стран могут созвониться или провести дополнительную встречу.

По словам Орешкина, по итогам прошедших в Сочи переговоров количество спорных вопросом по интеграции уменьшилось.

"Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперёд. Нам указания даны. Сейчас будем прорабатывать и дальше двигаться вперёд", - сказал министр.

В субботу в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко по вопросам углубления интеграции в рамках Союзного государства. Встреча длилась 5,5 часов.