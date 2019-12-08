Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества на сумму около $5,5 млрд, заявляют в Киеве

Украина и МВФ достигли договоренности по новой программе сотрудничества по итогам телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой.

"Зеленский рассказал о реформах, которые внедряются в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом. Руководитель МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ правительством под руководством премьер-министра Алексея Гончарука. По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества", - сообщила пресс-служба главы государства

По словам Зеленского, разговор с Георгиевой был очень конструктивным. "Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Украину не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики "мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния".

Согласно информации, директор-распорядитель Международного валютного фонда заявила, что высоко оценила прогресс, которого президент и правительство Украины достигли за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики.

"Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе - с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", - цитирует пресс-служба президента Георгиеву.

Вместе с тем, согласно размещенному на сайте МВФ заявлению директора-распорядителя по итогам телефонного разговора с главой Украинского государства, соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством Фонда и Исполнительным советом.

"... Я с удовлетворением отметила, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования. Это соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и утверждению Исполнительным советом, и эффективность соглашения будет зависеть от выполнения ряда предшествующих действий", - говорится в заявлении.

Директор-распорядитель Фонда также добавила, что они с президентом Украины согласились с тем, что экономический успех страны в решающей степени зависит "от укрепления правопорядка, повышения целостности судебной системы и уменьшения роли корыстных интересов в экономике, и что крайне важно гарантировать успехи, достигнутые в деле очистки банковская система и возместить крупные расходы для налогоплательщиков из банковских решений".