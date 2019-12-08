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О проведении важного испытания на своем космодроме сообщил Пхеньян

КНДР провела на своем космодроме Сохэ важное испытание, которое завершилось успешно, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Очень важное испытание было осуществлено на космодроме Сохэ во второй половине дня 7 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Академия национальной обороны проинформировала Трудовую партию Кореи (ТПК) о том, что испытание прошло успешно.

"Результаты недавнего важного испытания в очередной раз окажут значительное влияние на изменение стратегического положения КНДР в ближайшем будущем", - говорится также в сообщении.

Агентство, однако, не предоставило более подробной информации.

Как сообщалось ранее, спутниковые снимки показывают, что Северная Корея готова возобновить испытания ракетных двигателей на полигоне Сохэ.

Как заявил телеканалу CNN директор программы нераспространения вооружений в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис, спутниковые снимки Planet Labs демонстрируют наличие большого контейнера в районе площадки для испытаний ракетных двигателей.

По его словам, до четверга данный объект не был замечен на полигоне.

Присутствие на снимках неизвестного контейнера говорит о том, что Пхеньян переходит к возобновлению испытаний двигателей в Сохэ, сказал Льюис CNN.

Испытание состоялось, когда Пхеньян активизировал свои требования к Вашингтону предоставить новые приемлемые предложения по отношениям между двумя странами до конца этого года, чтобы вывести из тупика переговоры по денуклеаризации.

Как считают наблюдатели, Пхеньян может отменить введенный им самим мораторий на испытания ядерных и межконтинентальных баллистических ракет, если США не предоставят эти предложения в установленный лидером Ким Чен Ыном срок.

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Тэги: КНДР, КОСМОДРОМ, ИСПЫТАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]