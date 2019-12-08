О проведении важного испытания на своем космодроме сообщил Пхеньян

КНДР провела на своем космодроме Сохэ важное испытание, которое завершилось успешно, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Очень важное испытание было осуществлено на космодроме Сохэ во второй половине дня 7 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что Академия национальной обороны проинформировала Трудовую партию Кореи (ТПК) о том, что испытание прошло успешно.
"Результаты недавнего важного испытания в очередной раз окажут значительное влияние на изменение стратегического положения КНДР в ближайшем будущем", - говорится также в сообщении.
Агентство, однако, не предоставило более подробной информации.
Как сообщалось ранее, спутниковые снимки показывают, что Северная Корея готова возобновить испытания ракетных двигателей на полигоне Сохэ.
Как заявил телеканалу CNN директор программы нераспространения вооружений в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис, спутниковые снимки Planet Labs демонстрируют наличие большого контейнера в районе площадки для испытаний ракетных двигателей.
По его словам, до четверга данный объект не был замечен на полигоне.
Присутствие на снимках неизвестного контейнера говорит о том, что Пхеньян переходит к возобновлению испытаний двигателей в Сохэ, сказал Льюис CNN.
Испытание состоялось, когда Пхеньян активизировал свои требования к Вашингтону предоставить новые приемлемые предложения по отношениям между двумя странами до конца этого года, чтобы вывести из тупика переговоры по денуклеаризации.
Как считают наблюдатели, Пхеньян может отменить введенный им самим мораторий на испытания ядерных и межконтинентальных баллистических ракет, если США не предоставят эти предложения в установленный лидером Ким Чен Ыном срок.
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в одесском колледже
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23раза - Минобороны
Партия «Мусават» примет участие во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане
Укрнафта может приостановить производство СПГ из-за отсутствия аукционов для его продажи
Грузия экспортировала более 10 тыс. тонн мандаринов, Азербайджан - в числе традиционных импортеров
Deutsche Bank ожидает восстановления цены меди до $6225 за тонну в 2020г
Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови
"Фаворитка" Лантимоса стала лучшим фильмом по версии Европейской киноакадемии
Тысячи людей по всему миру переночевали на улице в поддержку бездомных
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) присоединился к акции по посадке деревьев
Государственный таможенный комитет и “Caspian European Club” организовали B2G форум
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г