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КНДР исключила денуклеаризацию из повестки переговоров с США

Денуклеаризация больше не значится в повестке переговоров Северной Кореи и Соединенных Штатов, приводит заявление постоянного представителя КНДР при ООН Кима Сона Associated Press.

Северокорейский дипломат обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в том, что она настойчиво проводит враждебную по отношению к КНДР политику "в попытках задушить ее (КНДР - ИФ)". Также утверждается, что заявления Вашингтона о "непрерывном и содержательном диалоге" с Пхеньяном используются администрацией Трампа во внутриполитических целях.

Также Сон ответил на заявление шести европейских стран, осудивших в среду ракетные пуски в КНДР. Дипломат заявил, что они в последние месяцы играют роль "собачки Соединенных Штатов".

Associated Press напоминает, что с мая Пхеньян провел 13 испытаний ракет.

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Тэги: КНДР, США, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]