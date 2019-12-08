КНДР исключила денуклеаризацию из повестки переговоров с США

Денуклеаризация больше не значится в повестке переговоров Северной Кореи и Соединенных Штатов, приводит заявление постоянного представителя КНДР при ООН Кима Сона Associated Press.

Северокорейский дипломат обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в том, что она настойчиво проводит враждебную по отношению к КНДР политику "в попытках задушить ее (КНДР - ИФ)". Также утверждается, что заявления Вашингтона о "непрерывном и содержательном диалоге" с Пхеньяном используются администрацией Трампа во внутриполитических целях.

Также Сон ответил на заявление шести европейских стран, осудивших в среду ракетные пуски в КНДР. Дипломат заявил, что они в последние месяцы играют роль "собачки Соединенных Штатов".

Associated Press напоминает, что с мая Пхеньян провел 13 испытаний ракет.