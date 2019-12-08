КНДР исключила денуклеаризацию из повестки переговоров с США

Денуклеаризация больше не значится в повестке переговоров Северной Кореи и Соединенных Штатов, приводит заявление постоянного представителя КНДР при ООН Кима Сона Associated Press.
Северокорейский дипломат обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в том, что она настойчиво проводит враждебную по отношению к КНДР политику "в попытках задушить ее (КНДР - ИФ)". Также утверждается, что заявления Вашингтона о "непрерывном и содержательном диалоге" с Пхеньяном используются администрацией Трампа во внутриполитических целях.
Также Сон ответил на заявление шести европейских стран, осудивших в среду ракетные пуски в КНДР. Дипломат заявил, что они в последние месяцы играют роль "собачки Соединенных Штатов".
Associated Press напоминает, что с мая Пхеньян провел 13 испытаний ракет.
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в одесском колледже
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23раза - Минобороны
Партия «Мусават» примет участие во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане
Укрнафта может приостановить производство СПГ из-за отсутствия аукционов для его продажи
Грузия экспортировала более 10 тыс. тонн мандаринов, Азербайджан - в числе традиционных импортеров
Deutsche Bank ожидает восстановления цены меди до $6225 за тонну в 2020г
Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови
"Фаворитка" Лантимоса стала лучшим фильмом по версии Европейской киноакадемии
Тысячи людей по всему миру переночевали на улице в поддержку бездомных
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) присоединился к акции по посадке деревьев
Государственный таможенный комитет и “Caspian European Club” организовали B2G форум
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г