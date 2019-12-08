Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8883 RUR   0.0267 GBR   2.2364 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.43 0.00 Brent 63.39 0.39

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.12.2019 13:30

Опрос показал лидерство консерваторов за несколько дней до досрочных выборов

Консервативная партия Великобритании сохраняет 15%-преимущество над лейбористами менее чем за неделю до досрочных парламентских выборов, свидетельствуют данные опроса Opinium, опубликованные The Guardian.

Партию британского премьера Бориса Джонсона поддерживают 46% опрошенных, лейбористов - 31%, "Либеральных демократов" - 13% Издание отмечает, что уровень поддержки этих трех партий не изменился по сравнению с результатами предыдущего опроса от 27 ноября.

Лучшим премьер-министром участники опроса вновь назвали Джонсона, его рейтинг вырос на 1 п. п. - до 37%, за Джереми Корбина высказались 21% опрошенных. При этом удовлетворенность населения Джонсоном снизилась на 2 п. п. по сравнению с прошлым опросом (28%), результат Корбина не изменился - 29%.

Опрос Opinium проводился с 4 по 6 декабря 2019 года среди 2 002 взрослых жителей Великобритании.

В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим британским премьером.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОНСЕРВАТОРЫ, РЕЙТИНГ


Похожие новости


Новым председателем Консервативной партии Британии стал министр по миграции Брендон Льюис

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]