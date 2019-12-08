Опрос показал лидерство консерваторов за несколько дней до досрочных выборов

Консервативная партия Великобритании сохраняет 15%-преимущество над лейбористами менее чем за неделю до досрочных парламентских выборов, свидетельствуют данные опроса Opinium, опубликованные The Guardian.
Партию британского премьера Бориса Джонсона поддерживают 46% опрошенных, лейбористов - 31%, "Либеральных демократов" - 13% Издание отмечает, что уровень поддержки этих трех партий не изменился по сравнению с результатами предыдущего опроса от 27 ноября.
Лучшим премьер-министром участники опроса вновь назвали Джонсона, его рейтинг вырос на 1 п. п. - до 37%, за Джереми Корбина высказались 21% опрошенных. При этом удовлетворенность населения Джонсоном снизилась на 2 п. п. по сравнению с прошлым опросом (28%), результат Корбина не изменился - 29%.
Опрос Opinium проводился с 4 по 6 декабря 2019 года среди 2 002 взрослых жителей Великобритании.
В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим британским премьером.
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