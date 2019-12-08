Россия и Белоруссия серьезно сблизили позиции по вопросам нефти и газа - Орешкин по итогам переговоров президентов

Россия и Белоруссия серьезно сблизили позиции по вопросам нефти и газа на переговорах президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
"Сегодня был напряженный день. Плодотворно поработали. По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены", - сказал Орешкин журналистам по итогам переговоров президентов Путина и Лукашенко.
С понедельника, сообщил он, на экспертном уровне начнётся детальная проработка тех указаний, которые были получены в ходе переговоров, "для того, чтобы сформулировать и погрузить в дорожные карты".
"Затем будем докладывать премьерам, будем докладывать президентам", - сказал министр.
По его словам, небольшое количество спорных вопросов оставалось перед переговорами президентов и премьер-министров России и Белоруссии.
"Сейчас их стало ещё меньше. Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперёд, нам указания даны, сейчас будем прорабатывать", - сказал Орешкин.
От дальнейших комментариев министр воздержался.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23раза - Минобороны
Партия «Мусават» примет участие во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане
Снайперы ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны
Укрнафта может приостановить производство СПГ из-за отсутствия аукционов для его продажи
Грузия экспортировала более 10 тыс. тонн мандаринов, Азербайджан - в числе традиционных импортеров
Deutsche Bank ожидает восстановления цены меди до $6225 за тонну в 2020г
Тысячи людей по всему миру переночевали на улице в поддержку бездомных
Скончался актер Рон Лейбман, сыгравший отца Рейчел в "Друзьях"
В Германии нашли украденные 40 лет назад полотна Гольбейна и Брейгеля
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) присоединился к акции по посадке деревьев
Государственный таможенный комитет и “Caspian European Club” организовали B2G форум
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г