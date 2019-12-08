Россия и Белоруссия серьезно сблизили позиции по вопросам нефти и газа - Орешкин по итогам переговоров президентов

Россия и Белоруссия серьезно сблизили позиции по вопросам нефти и газа на переговорах президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

"Сегодня был напряженный день. Плодотворно поработали. По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены", - сказал Орешкин журналистам по итогам переговоров президентов Путина и Лукашенко.

С понедельника, сообщил он, на экспертном уровне начнётся детальная проработка тех указаний, которые были получены в ходе переговоров, "для того, чтобы сформулировать и погрузить в дорожные карты".

"Затем будем докладывать премьерам, будем докладывать президентам", - сказал министр.

По его словам, небольшое количество спорных вопросов оставалось перед переговорами президентов и премьер-министров России и Белоруссии.

"Сейчас их стало ещё меньше. Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперёд, нам указания даны, сейчас будем прорабатывать", - сказал Орешкин.

От дальнейших комментариев министр воздержался.