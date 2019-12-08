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Дальнее зарубежье 08.12.2019 10:11

Более 40 человек погибли при пожаре на фабрике в Индии

По меньше 43 человека стали жертвами пожара на фабрике в Нью-Дели, сообщает The Times of India.

Издание отмечает, что спасти удалось около 50 человек, при этом в здании все еще могут оставаться люди. Большинство погибших и пострадавших - работники фабрики. Они спали, когда здание загорелось.

По данным властей, в здании размещалось производство сумок, рюкзаков и других предметов, также помещение использовалось для хранения бутылок и других пластиковых материалов.

К настоящему моменту пожар удалось потушить.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в твиттере отреагировал на пожар, который он охарактеризовал как "чрезвычайно ужасный".

"Мои мысли с теми, кто потерял своих близких. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Власти оказывают всю возможную помощь на месте трагедии", - написал он.

Свои соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим выразил в твиттере и президент Индии Рам Натх Ковинд.

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Тэги: ИНДИЯ, ФАБРИКА, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]