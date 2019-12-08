Более 40 человек погибли при пожаре на фабрике в Индии

По меньше 43 человека стали жертвами пожара на фабрике в Нью-Дели, сообщает The Times of India.
Издание отмечает, что спасти удалось около 50 человек, при этом в здании все еще могут оставаться люди. Большинство погибших и пострадавших - работники фабрики. Они спали, когда здание загорелось.
По данным властей, в здании размещалось производство сумок, рюкзаков и других предметов, также помещение использовалось для хранения бутылок и других пластиковых материалов.
К настоящему моменту пожар удалось потушить.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в твиттере отреагировал на пожар, который он охарактеризовал как "чрезвычайно ужасный".
"Мои мысли с теми, кто потерял своих близких. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Власти оказывают всю возможную помощь на месте трагедии", - написал он.
Свои соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим выразил в твиттере и президент Индии Рам Натх Ковинд.
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