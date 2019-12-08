"Фаворитка" Лантимоса стала лучшим фильмом по версии Европейской киноакадемии

Фильм "Фаворитка" британского режиссера Йоргоса Лантимоса получил главную награду Европейской киноакадемии (EFA) как лучший фильм, также картина получила статуэтки во всех номинациях, в которых была представлена.
Торжественная церемония вручения 32-й премии Европейской киноакадемии проходит в субботу вечером в Берлине.
На награду в номинации "Лучший европейский фильм" претендовали "Боль и слава" Педро Альмодовара, "Фаворитка" Лантимоса, "Офицер и шпион" Романа Полански, "Отверженные" Ладжа Ли, "Крушитель системы" Норы Финшелдт и "Предатель" Марко Беллоккьо.
В центре сюжета фильма британского грека Лантимоса - история начала XVIII века о королеве Анне и придворных дамах, герцогине Мальборо и ее младшей сестре Эбигейл, с прибытием которой во дворце начинается новая "подковерная борьба" за близость к "телу ее величества".
Лантимос также стал обладателем награды в номинации "Лучший европейский режиссёр". Британская актриса Оливия Колман, исполнившая главную роль в фильме, забрала статуэтку в номинации "Лучшая европейская актриса".
Кроме того, "Фаворитка" признана лучшим комедийным фильмом по версии Европейской киноакадемии.
Лучшим актером, по версии EFA, стал Антонио Бандерас, сыгравший главную роль в фильме режиссёра Педро Альмодовара "Боль и слава". Он поблагодарил режиссёра, назвав Педро Альмодовара "чудом, которое случилось со мной".
В этом году премию EFA впервые вручали создателям сериалов. Награду получили режиссеры проекта "Вавилон-Берлин" Хендрик Хандлёгтен, Том Тыквер и Ахим фон Боррис.
Почетную награду за достижения в мире кино получила французская актриса Жюльет Бинош, обладательница премии "Оскар" 1997 года за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Английский пациент", а также награды Каннского кинофестиваля 2010 года за лучшую женскую роль в фильме "Копия верна".
Больше всего номинаций (по четыре) в этом году получили "Офицер и шпион" Романа Полански, "Предатель" Марко Беллоккьо и "Боль и слава" Педро Альмодовара.
Премия Европейской киноакадемии (EFA) - ежегодная континентальная премия, учрежденная Европейской академией кино в 1988 году. По замыслу учредителей, она противопоставлена "Оскару" как главная кинематографическая премия Объединённой Европы. Европейская киноакадемия была основана в Берлине по инициативе европейских кинорежиссёров для продвижения европейского кинематографа в мире.
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