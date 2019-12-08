Бюджет Ирана готов к американским санкциям - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье представил парламенту бюджет страны на следующий год, рассчитанный с учетом американских санкций, передает "Мехр".
"В следующем году, аналогично как и в нынешнем, наш бюджет - это бюджет сопротивления и устойчивости против санкций", - заявил он в парламенте.
"Этот бюджет объявляет всему миру, что, несмотря на санкции, мы сможем управлять страной, особенно в том, что касается нефти", - добавил он, отметив, что Тегеран не будет полностью полагаться на выручку от нефтяного экспорта.
Финансовый год в Иране начинается с конца марта 2020 года.
В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД - соглашение между Ираном и США, Россией, КНР, Великобританией и Францией по иранской ядерной программе - ИФ) и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.
Тегеран в ответ прекратил выполнение части обязательств по ядерной сделке.
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