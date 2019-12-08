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Регион 08.12.2019 14:14

Бюджет Ирана готов к американским санкциям - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье представил парламенту бюджет страны на следующий год, рассчитанный с учетом американских санкций, передает "Мехр".

"В следующем году, аналогично как и в нынешнем, наш бюджет - это бюджет сопротивления и устойчивости против санкций", - заявил он в парламенте.

"Этот бюджет объявляет всему миру, что, несмотря на санкции, мы сможем управлять страной, особенно в том, что касается нефти", - добавил он, отметив, что Тегеран не будет полностью полагаться на выручку от нефтяного экспорта.

Финансовый год в Иране начинается с конца марта 2020 года.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД - соглашение между Ираном и США, Россией, КНР, Великобританией и Францией по иранской ядерной программе - ИФ) и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

Тегеран в ответ прекратил выполнение части обязательств по ядерной сделке.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, БЮДЖЕТ, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]