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Дальнее зарубежье 08.12.2019 12:29

Десятки тысяч протестующих вновь заполнили центр Гонконга

Десятки тысяч протестующих граждан вышли на санкционированную демонстрацию на северном побережье Гонконга, сообщает в воскресенье South China Morning Post.

Протестующие вышли на демонстрацию в элитном районе Козуэй-Бей, где по традиции проходят антиправительственные акции протеста уже почти полгода. Они начали свой марш от парка Виктория и намерены пройти до Центрального района.

Эта демонстрация является первой, начиная с августа, санкционированная администрацией. Ожидается, что ближе к вечеру к акции присоединится большее число участников.

Полиция заявила, что перед началом акции арестовала 11 человек и изъяла у них оружие, которое, как полагают стражи порядка, могло быть использовано в ходе демонстрации.

С июня 2019 года в Гонконге проходят масштабные уличные акции протеста против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Власти Гонконга отказались от этого законопроекта, но манифестанты расширили свои требования, призывая к реформам и проведению расследования действий полиции во время разгона демонстрантов, и не намерены прекращать свои акции.

Власти Гонконга призывают к мирным собраниям, но вместе с тем, продолжают жестко разгонять акции протеста, которые, помимо прочего, затрагивают транспортную инфраструктуру. С начала июня за участие в акциях и беспорядках арестованы 6 тыс. человек.

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Тэги: КНР, ГОНКОНГ, ПРОТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]