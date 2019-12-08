Десятки тысяч протестующих вновь заполнили центр Гонконга

Десятки тысяч протестующих граждан вышли на санкционированную демонстрацию на северном побережье Гонконга, сообщает в воскресенье South China Morning Post.
Протестующие вышли на демонстрацию в элитном районе Козуэй-Бей, где по традиции проходят антиправительственные акции протеста уже почти полгода. Они начали свой марш от парка Виктория и намерены пройти до Центрального района.
Эта демонстрация является первой, начиная с августа, санкционированная администрацией. Ожидается, что ближе к вечеру к акции присоединится большее число участников.
Полиция заявила, что перед началом акции арестовала 11 человек и изъяла у них оружие, которое, как полагают стражи порядка, могло быть использовано в ходе демонстрации.
С июня 2019 года в Гонконге проходят масштабные уличные акции протеста против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Власти Гонконга отказались от этого законопроекта, но манифестанты расширили свои требования, призывая к реформам и проведению расследования действий полиции во время разгона демонстрантов, и не намерены прекращать свои акции.
Власти Гонконга призывают к мирным собраниям, но вместе с тем, продолжают жестко разгонять акции протеста, которые, помимо прочего, затрагивают транспортную инфраструктуру. С начала июня за участие в акциях и беспорядках арестованы 6 тыс. человек.
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