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Дальнее зарубежье 08.12.2019 12:36

Трамп назвал себя "лучшим другом Израиля" из Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один из предыдущих американских президентов не выполнял обещания, данные Израилю, честнее, чем он, сообщает в воскресенье Associated Press.

По его словам, его предшественники в Белом доме только на словах хорошо относились к Израилю.

"Они не собирались ничего делать, мне кажется. Но в отличие от других президентов я держу свои обещания", - сказал он.

Трамп во время своего пребывания на посту президента США признал Иерусалим столицей Израиля и перенес в этот город американское посольство, которое, как и дипломатические представительства многих других государств, находилось ранее в Тель-Авиве. Оба этих решения вызвали резкую критику со стороны международного сообщества.

Также при Трампе США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами, спорной территорией, которую Израиль завоевал у Сирии в войне 1967 года. Международное сообщество также не признает суверенитет Израиля над этой территорией.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ТРАМП, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]