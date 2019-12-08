Вторая за выходные акция противников интеграции с РФ проходит в центре Минска

Очередная несанкционированная акция представителей белорусской оппозиции, выступающих против интеграции с Россией, проходит в Минске.

К началу акции на Октябрьской площади собрались, по разным оценкам, от нескольких десятков до 300 человек. Среди участников - сопредседатель незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, лидер движения "Разам" Вячеслав Сивчик, писатель Владимир Орлов.

Милиция призывает участников акции разойтись. Сообщается о стычке между участниками и сотрудниками правоохранительных органов, которым протестующие не давали пройти к ступеням Дворца республики, на которых выступают организаторы акции.

Предыдущая акция противников интеграции состоялась в субботу, 7 декабря, и собрала по разным оценкам, от 700 до 1 тысячи человек. Акция прошла без задержаний участников сотрудниками правоохранительных органов.