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Внешняя политика 08.12.2019 15:29

МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в одесском колледже

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнование в связи с трагедией в одесском колледже.

«В Украине 8 декабря объявлен днем траура в память о погибших при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Мы выражаем наши соболезнования семьям погибших и народу Украины и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в микроблоге Twitter внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Днем того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

Всего в результате пожара погибли 10 человек, также в больницах остается 9 из 30 пострадавших во время ЧП.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]