МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в одесском колледже

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнование в связи с трагедией в одесском колледже.
«В Украине 8 декабря объявлен днем траура в память о погибших при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Мы выражаем наши соболезнования семьям погибших и народу Украины и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в микроблоге Twitter внешнеполитического ведомства.
Как сообщалось, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Днем того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.
Всего в результате пожара погибли 10 человек, также в больницах остается 9 из 30 пострадавших во время ЧП.
Н.Аббасова
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