Шойгу: отношения России с НАТО деградируют, пространство безопасности сужается

Сотрудничество России с НАТО остановлено, отношения ухудшаются, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Всё не только остановлено, но и с каждым годом деградирует", - сказал Шойгу в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.
Так глава российского военного ведомства ответил на вопрос о том, почему отношения России и НАТО оказались на грани разрыва.
"Каких-то пять лет назад у нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе. Мы имели там представителя. (Сегодня) наши партнёры, наряду, естественно, с Соединёнными Штатами, выходят всё из большего количества соглашений. И пространство безопасности становится всё уже и уже", - отметил Шойгу.
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