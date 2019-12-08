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Регион 08.12.2019 15:33

Шойгу: отношения России с НАТО деградируют, пространство безопасности сужается

Сотрудничество России с НАТО остановлено, отношения ухудшаются, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Всё не только остановлено, но и с каждым годом деградирует", - сказал Шойгу в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.

Так глава российского военного ведомства ответил на вопрос о том, почему отношения России и НАТО оказались на грани разрыва.

"Каких-то пять лет назад у нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе. Мы имели там представителя. (Сегодня) наши партнёры, наряду, естественно, с Соединёнными Штатами, выходят всё из большего количества соглашений. И пространство безопасности становится всё уже и уже", - отметил Шойгу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, НАТО, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]