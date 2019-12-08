Шойгу: отношения России с НАТО деградируют, пространство безопасности сужается

Сотрудничество России с НАТО остановлено, отношения ухудшаются, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Всё не только остановлено, но и с каждым годом деградирует", - сказал Шойгу в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.

Так глава российского военного ведомства ответил на вопрос о том, почему отношения России и НАТО оказались на грани разрыва.

"Каких-то пять лет назад у нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе. Мы имели там представителя. (Сегодня) наши партнёры, наряду, естественно, с Соединёнными Штатами, выходят всё из большего количества соглашений. И пространство безопасности становится всё уже и уже", - отметил Шойгу.