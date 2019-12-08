В сотни тысяч человек оценивается численность участников акции протеста в Гонконге

Санкционированная властями воскресная акция протеста в Гонконге собрала сотни тысяч участников в центре города, сообщают западные и местные СМИ.

По данным агентства Associated Press, гонконгцы скандировали "Борьба за свободу!". Протестующие прошли маршем примерно 2 километра по городу, стартовав от парка Виктория в районе Козуэй-Бей, до Центрального района города.

Агентство отмечает, что участников акции собралось настолько много, что иногда толпе приходилось останавливаться, потому что она не могла двигаться вперед по улице. Многие пришли целыми семьями с детьми.

Когда на улицах стемнело, участники акции подняли вверх мобильные телефоны с включенными фонариками и экранами.

Организаторы акции призвали полицию не разгонять протестующих и не применять слезоточивый газ. До начала акции полиция арестовала 11 человек и изъяла у них оружие.

Ранее South China Morning Post оценивала численность участников в десятки тысяч человек.

С июня 2019 года в Гонконге проходят масштабные уличные акции протеста против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Власти Гонконга отказались от этого законопроекта, но манифестанты расширили свои требования, призывая к реформам и проведению расследования действий полиции во время разгона демонстрантов, и не намерены прекращать свои акции.

Власти Гонконга призывают к мирным собраниям, но вместе с тем, продолжают жестко разгонять акции протеста, которые, помимо прочего, затрагивают транспортную инфраструктуру. С начала июня за участие в акциях и беспорядках арестованы 6 тыс. человек.