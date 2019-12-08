Противники интеграции Белоруссии и России намерены передать резолюцию в посольство РФ

Участники несанкционированной акции представителей белорусской оппозиции в Минске, выступающих против интеграции с Россией, идут в сторону российского посольства, чтобы передать ее сотрудникам резолюцию.

В зачитанной до начала шествия перед участниками акции резолюции авторы документа выражают протест против глубокой интеграции с Россией и заявляют, что не считают легитимными документы, которые могут быть подписаны по этому вопросу лидерами двух стран.

В воскресенье в Минске проходит очередная несанкционированная акция противников интеграции России и Белоруссии, собравшая несколько сот участников.

Предыдущая акция противников интеграции состоялась в субботу, 7 декабря, и собрала по разным оценкам, от 700 до 1 тысячи человек. Акция прошла без задержаний участников сотрудниками правоохранительных органов.