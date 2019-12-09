Обвинение просит 20 лет лишения свободы для экс-мэра киргизской столицы Ибраимова по делу о коррупции

Гособвинитель просит суд приговорить экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова к 20 годам лишения свободы по делу о коррупции, сообщили в понедельник в канцелярии Ленинского районного суда столицы Киргизии.
"Бывшему мэру Бишкека Албеку Ибраимову по совокупности прокуратура попросила 20 лет с конфискацией имущества и запретить занимать госдолжность в течение трех лет", - сказали в суде.
Другого экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова сторона обвинения просит приговорить к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишением правом занимать госдолжности сроком на два года.
По версии следствия, в 2014 году Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 млн грантовых средств, выделенных китайской компанией ТВЕА для строительства школы в жилом массиве "Калыс-Ордо". Ибраимов подписал распоряжение о выделении 114 млн сомов ($1,7 млн) из городского бюджета на завершение строительства.
Ибраимову также предъявлены обвинения в растрате средств ТНК "Дастан" и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ранее в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщали, что бывшие мэры Кулматов и Ибраимов руководили строительством школы, которое "велось с многочисленными нарушениями законодательства, подрядные организации были привлечены без проведения тендера, по коррупционной схеме".
"В результате на строительство школы в полтора этажа на 660 ученических мест были израсходованы $2 млн, выделенных в виде гранта компанией ТВЕА и 114 млн. сомов (около $1,7 млн), выделенных из городского бюджета. Установленный следствием ущерб по делу составил 95 млн сомов (около $ 1,4 млн)", - заявляли в ГКНБ.
Кулматов и Ибраимов входили в близкое окружение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
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