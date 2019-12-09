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Дальнее зарубежье 09.12.2019 12:42

Нормандский саммит рассчитан на 2 часа 45 минут

На переговоры лидеров "нормандской четверки" в Париже в понедельник отведено около трех часов, сообщил "Интерфаксу" источник из числа организаторов этого мероприятия.

"Предполагается, что переговоры продлятся примерно два часа 45 минут", - сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится после переговоров "четверки".

По словам источника, предполагается, что встреча будет непродолжительной.

Перед саммитом "нормандского формата" Путин сначала встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а потом - с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Лидеры "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) впервые за более чем три года соберутся 9 декабря на саммит в "нормандском формате", где обсудят урегулирование конфликта в Донбассе. Переговоры президентов России, Франции, Украины Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель пройдут в официальной резиденции французского лидера в Елисейском дворце.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, "ЧЕТВЕРКА", ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]