Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8796 RUR   0.0267 GBR   2.2347 TRY   0.2939

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.20 0.77 Brent 64.39 1.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.12.2019 13:02

Конгресс США намерен одобрить проект, включающий санкции против "Северного потока 2", до 20 декабря

Американские законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2", в проект оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) на следующий год, который с большой долей вероятности будет одобрен, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях в NDAA сформулировано на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин ранее в этом году.

Санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток 2", сообщил агентству помощник Круза.

На прошлой неделе Круз в очередной раз высказался о необходимости введения санкций против проекта, который, по его словам, "принесет миллиарды долларов России, которые она сможет использовать для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы".

Американские законодатели рассчитывают одобрить NDAA до ухода Конгресса на каникулы 20 декабря.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром" . В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СЕВЕРНЫЙ, ПОТОК2, САНКЦИИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]