Лавров проведет переговоры с Помпео в Вашингтоне 10 декабря - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 декабря посетит Вашингтон, сообщили в понедельник в МИД России.

"10 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации Лавров посетит с рабочим визитом Вашингтон по приглашению государственного секретаря США Майка Помпео", - говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе переговоров в американской столице предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений", - отметили на Смоленской площади.