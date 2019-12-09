Лавров проведет переговоры с Помпео в Вашингтоне 10 декабря - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 декабря посетит Вашингтон, сообщили в понедельник в МИД России.
"10 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации Лавров посетит с рабочим визитом Вашингтон по приглашению государственного секретаря США Майка Помпео", - говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе переговоров в американской столице предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений", - отметили на Смоленской площади.
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