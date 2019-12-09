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СНГ 09.12.2019 13:32

Лавров проведет переговоры с Помпео в Вашингтоне 10 декабря - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 декабря посетит Вашингтон, сообщили в понедельник в МИД России.

"10 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации Лавров посетит с рабочим визитом Вашингтон по приглашению государственного секретаря США Майка Помпео", - говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе переговоров в американской столице предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений", - отметили на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ПОМПЕО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]